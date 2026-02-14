Ричмонд
Опасную «заброшку» в Джанкойском районе Крыма огородят по решению суда

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма через суд обязала власти Джанкойского района огородить доступ к полуразрушенному зданию в селе Октябрь. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Источник: Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым

Отмечается, что нежилой дом находится в собственности сельского поселения, однако длительное время вход в него не ограничен.

«В этой связи межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении органа местного самоуправления принять меры, препятствующие несанкционированному доступу на территорию здания для предупреждения несчастных случаев», — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил требование прокуратуры и обязал местные власти его исполнить.

В январе прокуратура также через суд добилась от властей села Лиственное Нижнегорского района ограждения доступа к двум заброшенным зданиям.