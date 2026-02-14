Опасную «заброшку» в Джанкойском районе Крыма огородят по решению суда

Отмечается, что нежилой дом находится в собственности сельского поселения, однако длительное время вход в него не ограничен.
«В этой связи межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении органа местного самоуправления принять меры, препятствующие несанкционированному доступу на территорию здания для предупреждения несчастных случаев», — говорится в сообщении.
Суд удовлетворил требование прокуратуры и обязал местные власти его исполнить.
В январе прокуратура также через суд добилась от властей села Лиственное Нижнегорского района ограждения доступа к двум заброшенным зданиям.