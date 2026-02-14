Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кравцов рассказал об изменении стандарта работы детских садов

Кравцов: Минпросвещения хочет изменить стандарт работы детских садов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Минпросвещения будет улучшать работу детсадов, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.

«Планируем также внести изменения во ФГОС дошкольного образования, чтобы усилить воспитательную составляющую. Разработаем рекомендации по-современному и безопасному оформлению пространств детских садов, в том числе для детей с ОВЗ», — рассказал он.

Кравцов добавил, что план мероприятий для ее реализации будет насыщенным и ориентированным на практику. Министерство создаст оргкомитет, который учтет предложения, поступившие от регионов.