Кравцов рассказал об изменении стандарта работы детских садов

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Минпросвещения будет улучшать работу детсадов, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.
«Планируем также внести изменения во ФГОС дошкольного образования, чтобы усилить воспитательную составляющую. Разработаем рекомендации по-современному и безопасному оформлению пространств детских садов, в том числе для детей с ОВЗ», — рассказал он.
Кравцов добавил, что план мероприятий для ее реализации будет насыщенным и ориентированным на практику. Министерство создаст оргкомитет, который учтет предложения, поступившие от регионов.