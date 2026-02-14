Воронежцы передали краснокнижного филина в Тамбовский центр охраны хищных птиц

Воронежский Центр охраны животных «Наша природа» передал в Тамбовский областной центр охраны хищных птиц и возрождения соколиной охоты «Русский сокол» краснокнижного филина. Птица попала к общественникам с травмой крыла. Зоологи провели ей лечение, но вернуться в естественную среду филин уже не сможет.
После оформления всех необходимых документов под контролем Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора филина передали на постоянное место жительства в Центр охраны хищных птиц, где ему обеспечат необходимые уход и содержание.