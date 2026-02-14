В Международный день книгодарения Русский дом провел акции в Астане и Усть-Каменогорске

Праздник объединяет любителей чтения и напоминает о ценности книги как источника знаний, вдохновения и культурного диалога. Накануне этой даты Русский дом в Астане передал в дар Национальной академической библиотеке Казахстана подборку изданий на русском языке.
Это художественная литература, современные журналы об искусстве, а также книги по истории и культуре.
«В эпоху цифровых технологий и стремительного развития интернета бумажная книга не утрачивает своей значимости. Она по-прежнему остаётся символом вдумчивого чтения, живого соприкосновения с текстом и особой атмосферы, которую невозможно заменить экраном. Книга объединяет поколения, формирует культуру мышления и способствует сохранению исторической памяти», — подчеркнули в Русском доме в Астане.
Акция уже стала доброй традицией и проводится ежегодно, отметили организаторы. Это и укрепление гуманитарных связей, и пополнение библиотечных фондов актуальными изданиями.
Мероприятие в честь этой даты провел и Русский дом в Усть-Каменогорске. На встрече «Дарите книги с любовью» школьники оформляли собственные книги по мотивам русских народных и авторских сказок. Также мастерили книжные закладки и прошли веселую викторину.
«Особый азарт вызвало творческое задание: описать содержание книги, опираясь лишь на её название и обложку. Было любопытно слушать догадки юных читателей! Кстати, выбранные для этого задания книги ребята получили в подарок от Русского дома», — сообщили организаторы праздника.
В завершение встречи школьники обменялись принесенными с собой изданиями, поддержав главную традицию праздника.