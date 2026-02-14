Белорусские университеты открывают сразу несколько новых специальностей в 2026 году.
Белорусский государственный университет транспорта (БелГУТ) сообщил абитуриентам о наборе на четыре новые профилизации инженерных специальностей.
В рамках вступительной кампании 2026 года университет транспорта открывает профилизации «Инженерные технологии и системы управления путевыми объектами» и «Инжиниринг автономного подвижного состава».
Абитуриенты также могут поступить на «Строительство и управление техническим состоянием дорожной инфраструктуры» и «Цифровая логистика и транспортная аналитика».
Кстати, в Брестском государственном техническом университете в 2026 году планируют начать набор по новой специальности «инженерная экономика», пишет БелТА.
Новые специальности «инженерная экономика» и «промышленная робототехника» появятся в Белорусском государственном технологическом университете. Предполагается, что набор будет открыт на 2027/28 учебный год.
Ранее мы писали, что известно о технологии досветки, позволяющей Беларуси выращивать овощи зимой.
Кроме того, Минтруда раскрыло, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси.
Еще рассказали, почему белоруска Арина Соболенко снялась со второго подряд турнира в 2026 году — на этот раз в Дубае: «Я чувствую себя не на 100 процентов».