В минском метро установили первый автомат с живыми цветами

Цветомат появился в пешеходном переходе на станции метро «Каменная Горка». Его установили при поддержке работников Минского парниково-тепличного комбината.
Купить букет в цветомате можно круглосуточно. Для этого нужно ввести код понравившегося букета и оплатить его банковской картой. После чего открывается соответствующая ячейка и можно забрать свежие цветы. На цветомате есть пошаговая инструкция по получению букета.
Как указано на цветомате, стоят такие букеты от 45 до 70 рублей.
Представители метрополитена уточнили, что за состоянием цветомата дистанционно следит оператор парниково-тепличного комбината. Он своевременно будет привозить букеты, по мере их продажи.