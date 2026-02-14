В ГАИ пригрозили перекрыть опасные дороги Алапаевска

Инспекторы проверили дороги на улицах Юных Героев, Береговая, Бочкарева и Молодости и выявили множество нарушений. На обочинах и дорогах были снежные кучи, а на дорогах — скользкий слой укатанного снега. Из-за этого машины может занести, а водителям плохо видно дорогу. Полиция дала четыре указания устранить нарушения. Также полиция начала дело за то, что ответственные за дороги нарушили правила. За это могут оштрафовать на сумму от 200 до 300 тыс. рублей.