Пассажиропоток Международного аэропорта Кишинева продолжает увеличиваться

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. За первый месяц 2026 года 447 127 пассажиров воспользовались услугами Международного аэропорта Кишинева, сообщает Орган гражданской авиации Молдовы.

Источник: Sputnik.md

По информации ведомства, это на 35,4% больше, чем в январе прошлого года.

За прошедший с начала года месяц был зарегистрирован 3361 рейс воздушных судов, что на 27,9% больше по сравнению с январем 2025-го.

«Тенденция роста сохраняется в начале года, подтверждая растущий интерес к путешествиям и укреплению связи с авиакомпаниями», — отметили в ОГА.

При этом большая часть полетов происходила без задержек: своевременных посадок 68,3% из 1838, взлетов — 69,7% из 1826 рейсов.

Наиболее популярными направлениями для авиапассажиров в январе стали Стамбул (48 574 пассажира), Шарм-эш-Шейх (40 758) и Лондон (29 285).

Наибольшим ростом пассажиропотока в январе по сравнению с 2025 годом отмечены Бухарест (+76,1%) и Париж (+83,3%).