В сторону Ростова на М-4 «Дон» образовалась пробка из-за дорожных работ

На 1013-м километре трассы М-4 «Дон» в Ростовской области движение затруднено из-за дорожных работ. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона днем в субботу, 14 февраля.
Водителям рекомендуется объехать этот участок через 1000-й километр трассы М-4 «Дон», следуя через Шахты и Новочеркасск.
Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и учитывать эту информацию при планировании маршрута.
Ранее «Автодор» заявил, что в 2026 году в Ростовской области завершится ремонт более 30 километров трассы М-4 «Дон» на обходе Тарасовки и будет построен надземный пешеходный переход на 1059-м километре дороги.
Напомним, за последние три года на донском участке трассы М-4 построили скоростной обход Аксая, расширили 130 километров проезжей части, а также завершили работы на нескольких путепроводах и мостах, включая мост через Северский Донец.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.