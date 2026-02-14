Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В сторону Ростова на М-4 «Дон» образовалась пробка из-за дорожных работ

На М-4 «Дон» в Ростовской области затруднено движение в сторону Ростова.

Источник: Комсомольская правда

На 1013-м километре трассы М-4 «Дон» в Ростовской области движение затруднено из-за дорожных работ. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона днем в субботу, 14 февраля.

Водителям рекомендуется объехать этот участок через 1000-й километр трассы М-4 «Дон», следуя через Шахты и Новочеркасск.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Ранее «Автодор» заявил, что в 2026 году в Ростовской области завершится ремонт более 30 километров трассы М-4 «Дон» на обходе Тарасовки и будет построен надземный пешеходный переход на 1059-м километре дороги.

Напомним, за последние три года на донском участке трассы М-4 построили скоростной обход Аксая, расширили 130 километров проезжей части, а также завершили работы на нескольких путепроводах и мостах, включая мост через Северский Донец.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.