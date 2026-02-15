Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

И стар, и млад: фото челябинских участников массовой гонки «Лыжня России»

14 февраля 6800 любителей лыж собрал ежегодный старт в Челябинске.

82

Местом проведения выбрали площадку у памятника Курчатову — рядом с легкоатлетическим комплексом имени Е. Елесиной. Участники — от школьников до ветеранов: гонка рассчитана на всех, кто выбирает активный образ жизни.