И стар, и млад: фото челябинских участников массовой гонки «Лыжня России»

Местом проведения выбрали площадку у памятника Курчатову — рядом с легкоатлетическим комплексом имени Е. Елесиной. Участники — от школьников до ветеранов: гонка рассчитана на всех, кто выбирает активный образ жизни.
14 февраля 6800 любителей лыж собрал ежегодный старт в Челябинске.
