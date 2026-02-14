У мусорного полигона под Челябинском нашли экологические нарушения

В отношении ООО «Полигон ТБО» возбудили два административных дела. Росприроднадзор назначил штраф в 400 тысяч рублей, который к 14 февраля был уплачен. Кроме того, в суд подали иск обязать компанию разработать и провести рекультивацию земель. Прокуратура контролирует устранение нарушений.