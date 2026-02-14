У мусорного полигона под Челябинском нашли экологические нарушения

14 февраля 2026 года стало известно, что мусорный полигон в Полетаево Сосновского района оштрафовали на 400 тысяч рублей за нарушение природоохранного законодательства. Об этом сообщили в Челябинской природоохранной прокуратуре.
Проверка выявила, что компания «Полигон ТБО» работала не по проектной документации, имеющей положительное заключение госэкспертизы. Были нарушены экологические требования при размещении отходов. Компания также уклонялась от рекультивации пострадавших земель.
В отношении ООО «Полигон ТБО» возбудили два административных дела. Росприроднадзор назначил штраф в 400 тысяч рублей, который к 14 февраля был уплачен. Кроме того, в суд подали иск обязать компанию разработать и провести рекультивацию земель. Прокуратура контролирует устранение нарушений.