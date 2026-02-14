Ричмонд
Комиссия по вопросам гражданства рассмотрела материалы шести человек

Комиссия при президенте рассмотрела материалы об изменении гражданства 6 человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Комиссия по вопросам гражданства при президенте РФ рассмотрела материалы об изменении гражданства шести человек, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Посредством опроса проведено заседание Комиссии по вопросам гражданства. В ходе опроса рассмотрены материалы об изменении гражданства шести человек, из них о приеме в гражданство Российской Федерации — пяти человек, о выходе из гражданства Российской Федерации — одного человека», — говорится в сообщении.

Кроме того, комиссия рассмотрела материалы о прекращении гражданства. По результатам рассмотрения были приняты согласованные решения.