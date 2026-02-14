На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь открыли, сообщил оперативный информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
В субботу в Крыму объявили ракетную опасность. Движение автотранспорта на мосту временно прекратили.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра.
