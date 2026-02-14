Ричмонд
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь возобновили.

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь открыли, сообщил оперативный информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.

В субботу в Крыму объявили ракетную опасность. Движение автотранспорта на мосту временно прекратили.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше