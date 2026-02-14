Белорусский врач объяснил, почему гипертоникам надо принимать препараты даже при нормальном давлении

Белорусский врач сказал, что людям с артериальной гипертензией надо принимать назначенные врачом препараты ежедневно, пишет sb.by.
Гипертоникам нельзя прерывать прием препаратов даже при нормальном давлении.
— Для чего сегодня большинству гипертоников домашние тонометры? Для того, чтобы отслеживать скачки давления и быстро принимать нормализующий давление препарат, — сказал декан лечебного факультета Белгосмедуниверситета Сергей Алексейчик.
Он подчеркивает, что людям с артериальной гипертензией крайне важно принимать назначенные врачом препараты ежедневно и строго по инструкции, а не только в моменты скачков давления. А бывает, что если давление пришло в норму, многие вообще отказываются от терапии. До следующего приступа.
