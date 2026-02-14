В ГД предложили ввести приоритетное зачисление в школы для граждан России

«Необходимо принять нормы, которые установят четкий приоритет для граждан России при зачислении детей в государственные детские сады и школы. Право на первоочередное получение места в образовательном учреждении по месту жительства должно быть законодательно закреплено за детьми, чьи родители являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории данного муниципального образования. Только после того, как все желающие из числа граждан России получат места, можно рассматривать заявления от семей мигрантов при наличии свободных мест», — сказал Панеш.