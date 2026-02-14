Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили ввести приоритетное зачисление в школы для граждан России

В ГД предложили приоритетный порядок зачисления в школы для граждан России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) в беседе с РИА Новости предложил принять нормы, которые установят приоритет для граждан России при зачислении детей в государственные детские сады и школы.

Депутат рассказал, что получает множество обращений от родителей, которые встают в очередь сразу после рождения ребенка, ждут два-три года и обнаруживают, что их порядковый номер не только не уменьшился, а значительно вырос. По его словам, люди годами не могут получить место в саду и школе рядом с домом.

«Необходимо принять нормы, которые установят четкий приоритет для граждан России при зачислении детей в государственные детские сады и школы. Право на первоочередное получение места в образовательном учреждении по месту жительства должно быть законодательно закреплено за детьми, чьи родители являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории данного муниципального образования. Только после того, как все желающие из числа граждан России получат места, можно рассматривать заявления от семей мигрантов при наличии свободных мест», — сказал Панеш.

По мнению депутата, также требуется ужесточить контроль за формированием электронных очередей. Он отметил, что система должна быть абсолютно прозрачной, с фиксацией даты постановки на учет и подтверждением права на льготы или внеочередное зачисление.

«Недопустимо, чтобы списки пополнялись тысячами детей без проверки их статуса и документов, а наши граждане годами не могли дождаться своей очереди. Кроме того, необходимо провести ревизию уже зачисленных детей в тех учреждениях, где родители массово жалуются на отказы. Если выяснится, что половина учеников принята с нарушениями или без подтверждения законности пребывания на территории России, такие решения должны пересматриваться», — подчеркнул он.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше