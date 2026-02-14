Астрономы обнаружили солнечную систему, существование которой невозможно

В системе вращаются четыре планеты, и их расположение противоречит классической схеме, знакомой по нашей Солнечной системе.
«Перевернутая» структура
В нашей системе каменистые планеты (Меркурий, Венера, Земля, Марс) находятся ближе к Солнцу, а газовые гиганты — дальше. Это объясняется тем, что вблизи звезды высокие температуры позволяют формироваться только твердым, устойчивым к нагреву материалам, тогда как за так называемой «снежной линией» могут образовываться массивные газовые миры.
Однако в системе LHS 1903 порядок иной:
первая планета — каменистая,
две следующие — газовые,
а самая внешняя снова каменистая.
Такое расположение астрономы называют «вывернутым наизнанку».
Загадочная суперземля
Внешняя планета, получившая название LHS 1903 e, примерно в 1,7 раза больше Земли по радиусу. По плотности она напоминает «суперземлю» — увеличенную версию нашей планеты с каменистым составом.
Согласно стандартной теории, такая планета не должна была сформироваться за газовыми гигантами. Ученые проверили версии о столкновениях и потере атмосферы, но моделирование показало, что этим объяснить структуру системы нельзя.
Формирование в условиях «дефицита газа»
Исследователи предложили альтернативную гипотезу — так называемое формирование с «обеднением газом». По этой версии планеты образовывались последовательно, начиная с самой внутренней. К моменту формирования внешней каменистой планеты в протопланетном диске уже осталось мало газа и пыли, поэтому она не смогла превратиться в газовый гигант.
Это означает, что планеты в системе формировались в другом порядке, чем в нашей Солнечной системе.
Как нашли систему
Система была впервые обнаружена с помощью космического телескопа NASA TESS. Позже данные уточнил европейский спутник CHEOPS, а также ряд наземных обсерваторий. Результаты опубликованы в журнале Science.
Почему это важно
По мнению авторов исследования, открытие может изменить представления о том, как формируются планеты вокруг красных карликов — самого распространенного типа звезд во Вселенной.
Некоторые ученые считают систему LHS 1903 «естественной лабораторией» для изучения процессов планетообразования. В будущем планету LHS 1903 e могут исследовать с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», чтобы изучить состав ее атмосферы и условия на поверхности.
Хотя дискуссия о механизмах формирования планет продолжается, система LHS 1903 уже стала одним из самых необычных и интригующих открытий последних лет.