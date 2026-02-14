Астрономы обнаружили солнечную систему, существование которой невозможно

В нашей системе каменистые планеты (Меркурий, Венера, Земля, Марс) находятся ближе к Солнцу, а газовые гиганты — дальше. Это объясняется тем, что вблизи звезды высокие температуры позволяют формироваться только твердым, устойчивым к нагреву материалам, тогда как за так называемой «снежной линией» могут образовываться массивные газовые миры.