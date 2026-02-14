85-летняя жительница Новосибирска покорила «Лыжню России»

14 февраля в столице Сибири прошла традиционная всероссийская гонка «Лыжня России», собравшая тысячи любителей зимних видов спорта всех поколений. Соревнования включали дистанции различной протяженности, адаптированные под разные возрастные группы участников.
Наиболее сложной задачей стал марафон длиной 10 километров, предназначенный для спортсменов от 2007 года рождения и старше. Среди финишировавших особое внимание привлекла женщина пенсионного возраста — ей исполнилось 85 лет. Эта уникальная героиня продемонстрировала удивительную выносливость и физическую подготовку, преодолев серьезную дистанцию в своем преклонном возрасте.
Её пример вдохновляет на ведение активного образа жизни и доказывает, что спорт способен поддерживать хорошее самочувствие независимо от количества прожитых лет.