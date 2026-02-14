85-летняя жительница Новосибирска покорила «Лыжню России»

Наиболее сложной задачей стал марафон длиной 10 километров, предназначенный для спортсменов от 2007 года рождения и старше. Среди финишировавших особое внимание привлекла женщина пенсионного возраста — ей исполнилось 85 лет. Эта уникальная героиня продемонстрировала удивительную выносливость и физическую подготовку, преодолев серьезную дистанцию в своем преклонном возрасте.