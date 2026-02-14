В Сочи выписали первую родившуюся на Кубани в 2026 году тройню

Как сообщили в пресс-службе мэрии курорта, мальчик и две девочки родились чуть раньше срока, но благодаря комплексному медицинскому сопровождению матери на протяжении всей беременности и высокому профессионализму врачей дети появились на свет здоровыми. При выписке медики оценили состояние новорожденных как хорошее и передали детей отцу Евгению. Дома их с нетерпением ждут три старшие сестры.
«Это знаменательное событие не только для семьи, но и для всего города, — отметил глава Сочи Андрей Прошунин. — В прошлом году в Сочи уже рождались тройняшки, а до этого подобных счастливых случаев не было на протяжении семи лет. Сейчас в нашем городе проживают более восьми тысяч многодетных семей, а число детей, воспитывающихся в них, за последнее время увеличилось на треть».
Мэр также добавил, что в городском бюджете для них сохранены все меры социальной поддержки. С начала года увеличен размер региональной выплаты материнского капитала — теперь он составляет 167 тысяч рублей. Эту сумму получают родители при рождении третьего и последующих детей.
За заслуги в воспитании детей знаком почета курорта «Материнская слава» в прошлом году были отмечены шесть матерей, и администрация продолжит награждать многодетных сочинок. Кристина, которая теперь воспитывает шестерых детей, тоже обязательно будет удостоена этой награды, подчеркнул мэр.
Кстати
В 2025 году в Сочи родились 5657 детей, в том числе одна тройня. В этом году на свет уже появился 701 ребенок.