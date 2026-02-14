В Сочи выписали первую родившуюся на Кубани в 2026 году тройню

«Это знаменательное событие не только для семьи, но и для всего города, — отметил глава Сочи Андрей Прошунин. — В прошлом году в Сочи уже рождались тройняшки, а до этого подобных счастливых случаев не было на протяжении семи лет. Сейчас в нашем городе проживают более восьми тысяч многодетных семей, а число детей, воспитывающихся в них, за последнее время увеличилось на треть».