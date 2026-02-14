На Москву и Подмосковье движется сильный снегопад

«Новая неделя начнется со снегопада и метели, которые принесет циклон, выходящий на Центральную Россию с юго-запада», — сказал собеседник агентства. По его словам, помимо интенсивных осадков в понедельник, также ожидается гололедица на дорогах и местами не исключены снежные заносы. Столбики термометров при этом покажут от 8 до 10 градусов ниже нуля в столице и от минус 13 до минус 8 градусов в Подмосковье. Ветер прогнозируется северный со скоростью 6−11 м/с и отдельными порывами до 15 м/с.