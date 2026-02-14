На Москву и Подмосковье движется сильный снегопад

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сильный снегопад и метель вновь обрушатся на Москву и Подмосковье 16 февраля. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.
«Новая неделя начнется со снегопада и метели, которые принесет циклон, выходящий на Центральную Россию с юго-запада», — сказал собеседник агентства. По его словам, помимо интенсивных осадков в понедельник, также ожидается гололедица на дорогах и местами не исключены снежные заносы. Столбики термометров при этом покажут от 8 до 10 градусов ниже нуля в столице и от минус 13 до минус 8 градусов в Подмосковье. Ветер прогнозируется северный со скоростью 6−11 м/с и отдельными порывами до 15 м/с.
В Гидрометцентре РФ отметили, что снег в столичном регионе прогнозируется и предстоящей ночью — он выпадет на фоне резкого похолодания. «Ожидается, что прирост снежного покрова предстоящей ночью может составить до 2 см», — проинформировал собеседник агентства. Не исключены осадки и днем в воскресенье, 15 февраля, однако они будут небольшими и пройдут местами, в основном по области. «Но на дорогах сохранится сильная гололедица», — предупредили синоптики.
О похолодании.
Резкое похолодание должно начаться в Москве и области предстоящим вечером после отмечаемой в последние двое суток оттепели. Ранее в Гидрометцентре РФ сообщали ТАСС, что понижение температуры воздуха прогнозируется ориентировочно после 21:00 мск. И если сейчас столбики термометров главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, показывают плюс 1,4 градуса, то к 06:00 мск воскресенья мороз может окрепнуть до минус 9 градусов. Как поясняли синоптики, причиной похолодания станет холодный атмосферный фронт со снегом и порывистым северо-западным ветром.