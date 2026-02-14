За сутки в Башкирии задержали 32 пьяных водителя

В Башкирии подвели итоги профилактических мероприятий за минувшие сутки. Как сообщил начальник Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов, сотрудники выявили более 1700 нарушений правил дорожного движения.
От управления транспортом отстранены 32 нетрезвых водителя, четверо из которых сели за руль в состоянии опьянения повторно — им грозит уголовная ответственность. Также за минувшие сутки составлено 146 административных материалов за неуплату штрафов.
Напомним, в Башкирии продолжается профилактическая операция «Штраф», направленная на взыскание задолженностей по административным наказаниям.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.