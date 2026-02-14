Бурятский Дед Мороз рассказал, к кому обращаться с просьбами о замужестве

Название «Сагаалган» произошло от слова «сагаан», что означает «белый». Белый цвет у монголоязычных народов связан с символом добра, счастья, благополучия, честности и чистоты. В буддийской традиции празднование Нового года приходится в разные годы на период между концом января и серединой марта, на первое весеннее новолуние по лунному календарю. Дату встречи Нового года по лунному календарю ежегодно высчитывают по астрологическим таблицам. Из-за их различий в разных странах эти даты могут не совпадать.