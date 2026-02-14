В «Алросе» рассказали, какие украшения чаще дарят на 14 февраля

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Стабильным остается интерес к бриллиантам фантазийных оттенков в преддверии праздника всех влюбленных, а среди взрослых пар выше спрос на новые обручальные кольца, сообщили РИА Новости в «Алросе».
«Стабильный интерес сохраняется и к бриллиантам фантазийных оттенков, прежде всего в силу их исключительной редкости», — рассказали в компании.
Отмечается, что почти все подобные украшения созданы в единственном экземпляре, а их дизайн продиктован особенностями каждого конкретного драгоценного камня, именно поэтому такие изделия быстро находят своих владельцев.
«Отдельную динамику мы наблюдаем у более взрослых пар: в преддверии праздника они всё чаще рассматривают обновление обручальных колец», — добавили в «Алросе».
В первую очередь это происходит из-за естественного изнашивания изделий, но также многим хочется приобрести более актуальное украшение с точки зрения дизайна и характеристик, уточнил алмазодобытчик.
«В последние годы мы наблюдаем тенденцию: ювелирные украшения всё чаще приобретаются в связи с личными датами и значимыми событиями… При этом канун дня всех влюбленных традиционно наполнен атмосферой романтики и часто становится поводом, чтобы признаться в чувствах и решиться на особенный подарок», — отметили в «Алросе».
Мировая статистика подтверждает значение праздника для ювелирного рынка. Например, в США, на которые приходится около половины мирового спроса на натуральные бриллианты, в этом году ожидается рекордный объём продаж в преддверии 14 февраля.
«По оценкам Национальной федерации розничной торговли, совокупный объём расходов на празднование может достичь 29 миллиардов долларов, при этом около четверти покупателей выбирают в подарок именно ювелирные изделия. Таким образом, украшения закономерно сохраняют статус одного из самых востребованных подарков ко Дню всех влюблённых», — считают в компании.