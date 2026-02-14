Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Алросе» рассказали, какие украшения чаще дарят на 14 февраля

«Алроса»: стабильный интерес сохраняется к бриллиантам фантазийных оттенков.

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Стабильным остается интерес к бриллиантам фантазийных оттенков в преддверии праздника всех влюбленных, а среди взрослых пар выше спрос на новые обручальные кольца, сообщили РИА Новости в «Алросе».

«Стабильный интерес сохраняется и к бриллиантам фантазийных оттенков, прежде всего в силу их исключительной редкости», — рассказали в компании.

Отмечается, что почти все подобные украшения созданы в единственном экземпляре, а их дизайн продиктован особенностями каждого конкретного драгоценного камня, именно поэтому такие изделия быстро находят своих владельцев.

«Отдельную динамику мы наблюдаем у более взрослых пар: в преддверии праздника они всё чаще рассматривают обновление обручальных колец», — добавили в «Алросе».

В первую очередь это происходит из-за естественного изнашивания изделий, но также многим хочется приобрести более актуальное украшение с точки зрения дизайна и характеристик, уточнил алмазодобытчик.

«В последние годы мы наблюдаем тенденцию: ювелирные украшения всё чаще приобретаются в связи с личными датами и значимыми событиями… При этом канун дня всех влюбленных традиционно наполнен атмосферой романтики и часто становится поводом, чтобы признаться в чувствах и решиться на особенный подарок», — отметили в «Алросе».

Мировая статистика подтверждает значение праздника для ювелирного рынка. Например, в США, на которые приходится около половины мирового спроса на натуральные бриллианты, в этом году ожидается рекордный объём продаж в преддверии 14 февраля.

«По оценкам Национальной федерации розничной торговли, совокупный объём расходов на празднование может достичь 29 миллиардов долларов, при этом около четверти покупателей выбирают в подарок именно ювелирные изделия. Таким образом, украшения закономерно сохраняют статус одного из самых востребованных подарков ко Дню всех влюблённых», — считают в компании.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше