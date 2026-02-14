Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области завели дело о финансировании экстремистской деятельности

Жительницу Ростовской области подозревают в финансировании экстремистской организации.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ГУ МВД России по региону возбудило уголовное дело о финансировании экстремистской организации в отношении местной жительницы. Об этом рассказали в социальных сетях МВД.

— Возбуждено уголовное дело по факту финансирования экстремистской деятельности, — уточнили в ведомстве.

По версии следствия, женщина, разделяя идеи одной из организаций, признанной экстремистской решением Московского городского суда от 9 июня 2021 года, в период с августа 2021 года по январь 2022 года переводила деньги в адрес этой организации.

В МВД уточнили, что за указанный период на счет фонда, по данным следствия, было перечислено 9 000 рублей, а средства предназначались для обеспечения деятельности организации, запрещенной на территории России. Сейчас проводятся следственные действия, женщине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.