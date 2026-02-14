Названы самый дорогой и самый доступный виды чая в России в январе

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Самым дорогим видом чая в России по итогам января стал пуэр, а наиболее доступным — зеленый, выяснили для РИА Новости аналитики «Атол».
«Зеленый чай приобретали в среднем за 146 рублей за упаковку, пуэр — за 721 рубль», — подсчитали аналитики.
Другим доступным видом чая стал черный, на который россияне тратили 149 рублей в среднем за упаковку. Желтый чай уже в 4,5 раза дороже: упаковка в среднем обходилась в 676 рублей.
По данным аналитиков, черный чай и пуэр в январе подешевели на 4% к январю 2025 года, зеленый — на 3%. Однако желтый чай подорожал на 9%.
Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж по 4,8 миллиона чеков за январь 2025 и 2026 годов.