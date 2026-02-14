Студентам БФУ рассказали о дефицитных медспециальностях

Мероприятие объединило около 80 будущих медиков, которым предстоит определиться с дальнейшей специализацией и выбрать направление профессионального развития.
Встреча состоялась в рамках проекта министерства здравоохранения Калининградской области Профессиональное ориентирование студентов-медиков в дефицитные специальности. Инициатива направлена на то, чтобы помочь выпускникам осознанно выбирать те направления, где сегодня ощущается нехватка квалифицированных кадров. Как подчеркнула руководитель проекта, заведующая отделением ультразвуковой диагностики Калининградской областной клинической больницы Анна Ли, цель программы — укрепление региональной системы медицинской помощи через привлечение молодых специалистов в наиболее востребованные сферы.
Перед студентами выступили 13 представителей различных медицинских направлений. Среди них — специалисты по сурдологии, онкологии, ультразвуковой диагностике, эндоскопии, урологии, оториноларингологии, анестезиологии и реанимации. Эти специальности сегодня чаще других сталкиваются с кадровым дефицитом как в регионе, так и в стране в целом.
Главный врач Детской областной больницы Александр Маляров обратил внимание студентов на потребность в специалистах педиатрического профиля. Заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации Центральной городской клинической больницы Илья Фомин рассказал о роли анестезиологов в экстренной медицине и значении их работы в критических ситуациях. Заведующие профильными отделениями областной клинической больницы Андрей Самко, Филипп Безродний и Анна Ли поделились практическими случаями, продемонстрировав сложность и социальную значимость своей работы. В обсуждении также участвовали врачи-онкологи и специалисты медицины катастроф, которые представили собственный профессиональный опыт и рассказали о повседневных реалиях службы.
Министр здравоохранения Калининградской области Сергей Дмитриев подчеркнул, что выбор специализации должен учитывать как личные интересы будущего врача, так и актуальные потребности системы здравоохранения. По его словам, подобные встречи мотивируют студентов задуматься о собственном вкладе в решение кадровых и организационных задач медицины региона.
В рамках мероприятия студентам также продемонстрировали профориентационный видеоролик с реальными историями врачей и данными о дефицитных специальностях. Участники отметили практическую ценность встречи и выразили заинтересованность в продолжении подобных форматов общения с профессиональным сообществом. Организаторы намерены развивать проект и расширять круг экспертов, привлекаемых к диалогу со студентами.