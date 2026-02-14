Студентам БФУ рассказали о дефицитных медспециальностях

Главный врач Детской областной больницы Александр Маляров обратил внимание студентов на потребность в специалистах педиатрического профиля. Заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации Центральной городской клинической больницы Илья Фомин рассказал о роли анестезиологов в экстренной медицине и значении их работы в критических ситуациях. Заведующие профильными отделениями областной клинической больницы Андрей Самко, Филипп Безродний и Анна Ли поделились практическими случаями, продемонстрировав сложность и социальную значимость своей работы. В обсуждении также участвовали врачи-онкологи и специалисты медицины катастроф, которые представили собственный профессиональный опыт и рассказали о повседневных реалиях службы.