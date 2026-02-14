В Москве продолжаются масштабные работы по очистке города от снега

«В настоящее время организованы мероприятия по очистке от снега дорог, тротуаров, общественных пространств, дворовых территорий, подходов к транспортным и социальным объектам. Ведется роторная переброска снега и вывоз сформированных снежных валов на снегосплавные пункты», — рассказал журналистам Бирюков.