В Москве продолжаются масштабные работы по очистке города от снега

Бирюков: масштабные работы по очистке города от снега продолжаются в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Городские службы в столице в круглосуточном режиме проводят работы по очистке города от снега, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что, согласно данным синоптиков, до 20 февраля включительно в столичном регионе будут сохраняться очень сложные погодные условия: почти ежедневно ожидаются снег, резкая оттепель сменится минусовыми температурами.

«В настоящее время организованы мероприятия по очистке от снега дорог, тротуаров, общественных пространств, дворовых территорий, подходов к транспортным и социальным объектам. Ведется роторная переброска снега и вывоз сформированных снежных валов на снегосплавные пункты», — рассказал журналистам Бирюков.

Параллельно службы проводят очистку системы водоотведения, водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев, чтобы они могли быстро пропускать талую воду, в местах возможного скопления воды дежурят бригады и техника дорожных служб и инженерных компаний, добавил заммэра.

«Городские службы работают в усиленном режиме, осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Проводим очистку крыш жилых домов, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков», — уточнил Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что на особом контроле находится функционирование всех систем жизнеобеспечения столицы.

«На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — заключил Бирюков.