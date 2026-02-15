Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» прошла в Черемхове

«Второй год подряд центральный старт “Лыжни России” в Иркутской области принимает Черемхово. Сегодня вся страна участвует в лыжной гонке, и в большинстве муниципальных образований Приангарья проходит “Лыжня России”. В таких мероприятиях участвуют спортсмены, школьники, студенты, трудовые коллективы, любители активного образа жизни. Желаю всем участникам получить удовольствие от гонки, а сильнейшие будут отмечены наградами», — рассказал Владимир Удовенко.