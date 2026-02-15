Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» прошла в Черемхове

IrkutskMedia, 14 февраля. Основной старт XLIV Всероссийской массовой гонки «Лыжня России» (6+) прошёл на трассах городской лыжной базы в Черемхове. Министр спорта региона Владимир Удовенко и мэр города Вадим Семёнов поприветствовали участников спортивного праздника, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
«Второй год подряд центральный старт “Лыжни России” в Иркутской области принимает Черемхово. Сегодня вся страна участвует в лыжной гонке, и в большинстве муниципальных образований Приангарья проходит “Лыжня России”. В таких мероприятиях участвуют спортсмены, школьники, студенты, трудовые коллективы, любители активного образа жизни. Желаю всем участникам получить удовольствие от гонки, а сильнейшие будут отмечены наградами», — рассказал Владимир Удовенко.
Вадим Семёнов пожелал участникам успеха, лёгкого старта и замечательного финиша.
«Погода сегодня хорошая, трасса подготовлена. Спасибо большое министерству спорта области за внимание к нашей территории. В Черемхово любят спорт», — отметил мэр города.
Юные спортсмены младше 18 лет приняли участие в забеге на 5 км, участники постарше — на 10 км. Среди девушку до 18 лет «золото» завоевала Александра Т., «серебро» — Маргарита Ч., «бронзу» — Елизавета З. Среди юношей первое место занял Руслан З., второе — Александр З., третье — Иван Т.
Среди женщин победила спортсменка Анна З. Среди мужчин быстрее всех дистанцию преодолел Николай Щ., серебряным призером стал Александр О., бронзовым призером — Александр К. Для лыжников были организованы интерактивные площадки, зона питания с горячим чаем и кашей.
Добавим, что «Лыжня России» проводится в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта» («Спорт России»). 40 муниципалитетов направили заявки на проведение старта в Иркутской области. Мероприятие организовано министерством спорта России и Минспорта Приангарья, ОГКУ «Спортивная школа олимпийского резерва “Россия”, ОГБУ “Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области”, администрации муниципальных образований области.