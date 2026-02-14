Пешеходный мост через пути у станции в Перми оказался бесхозным

Пешеходный мост через пути на станции Славянова в Мотовилихинском районе Перми является бесхозным, следует из ответов районной администрации одному из жителей города на портале «Управляем вместе».
Пермяк обратился в сервис с жалобами на то, что установленные вдоль мостика металлические листы разрисованы граффити, а светильники на спуске в сторону Рабочего посёлка сломаны. Ответ оказался неожиданным: вместо сроков устранения проблемы в отделе благоустройства администрации Мотовилихинского района сообщили, что не могут обслуживать объекты, не находящиеся на балансе города.
«По уточнённым данным, опоры освещения являются бесхозяйными, муниципальный контракт на содержание и обслуживание не предусмотрен, финансирование работ по данному участку отсутствует, в связи с чем проведение работ по содержанию и обслуживанию указанных опор будет рассматриваться как нецелевое расходование бюджетных средств», — объяснили в администрации.
Что же касается граффити, ответ был совершенно таким же — за исключением уточнения о том, что среди рисунков нет имеющих «рекламный или наркотический характер».
Также в администрации сообщили, что выявить собственника конструкции не представляется возможным.