Пешеходный мост через пути у станции в Перми оказался бесхозным

Пермяк обратился в сервис с жалобами на то, что установленные вдоль мостика металлические листы разрисованы граффити, а светильники на спуске в сторону Рабочего посёлка сломаны. Ответ оказался неожиданным: вместо сроков устранения проблемы в отделе благоустройства администрации Мотовилихинского района сообщили, что не могут обслуживать объекты, не находящиеся на балансе города.