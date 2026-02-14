Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за резкой смены погоды

В связи с переменой погодных условий и падением температуры воздуха (местами на 20 градусов) в стране объявлен оранжевый уровень опасности, что может сказаться на самочувствии метеозависимых белорусов, отметили в МЧС республики.
Резкое падение температуры может оказаться серьезным стрессом для организма, смены могут быть чреваты скачками давления, головными болями и упадком сил, в МЧС советуют следить за самочувствием и при необходимости обращаться к врачам.
Что с погодой?
По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью почти по всей Беларуси снова ударят морозы. В среднем по территории страны ночью будет −12 −17°С, по северу Беларуси при прояснениях −18 −23°С, на юге −7 −11°С. Дополнительный фактор опасности — гололедица, в воскресенье она сохранится на дорогах по всей республике.
Ранее синоптики сообщали, что очередную порцию морозов белорусам после Дня святого Валентина преподнесет влажная арктическая воздушная масса, вместе с похолоданием местами по стране, преимущественно, по югу ожидаются снег и слабая метель.
В начале новой рабочей недели 16 февраля снег усилится в основном по Гомельской области. Станет еще холоднее, ночью в среднем −12 до −19°С, при прояснениях до −24°С, в южных районах −9..-11°С. Днем в понедельник по Беларуси ожидается −6..-13°С.