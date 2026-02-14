Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за резкой смены погоды

По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью почти по всей Беларуси снова ударят морозы. В среднем по территории страны ночью будет −12 −17°С, по северу Беларуси при прояснениях −18 −23°С, на юге −7 −11°С. Дополнительный фактор опасности — гололедица, в воскресенье она сохранится на дорогах по всей республике.