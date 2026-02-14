Ричмонд
Морж Миша из Владивостока поздравил воздушным поцелуем подругу из Москвы

ВЛАДИВОСТОК, 14 фев — РИА Новости. Морж Миша из Приморского океанариума во Владивостоке воздушным поцелуем поздравил с Днем влюбленных подругу Лору из столичного Москвариума, сообщает учреждение.

Источник: © РИА Новости

«Морж Миша передал трогательное послание и вкусный подарок моржихе Лоре из Москвариума. Миша исполнил романтический танец, прихлопывая ластами, пустил фонтан из воды и послал свой фирменный воздушный поцелуй», — говорится в сообщении.

В океанариуме уточнили, что не обошлось и без угощения.

«Лора получила вкусный сюрприз от Миши — лакомство с дальневосточным акцентом — красную икру в форме сердца. С удовольствием приняла угощение из рук тренера и легко и игриво передала ответный поцелуй», — сообщило учреждение.

День святого Валентина — праздник всех влюбленных — отмечается в мире 14 февраля.