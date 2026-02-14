Мнения разделились: читатели назвали идеальных возлюбленных в литературе

«Литрес» и сервис LiveLib опросили пользователей накануне Дня всех влюбленных о любимых романтических сюжетах и идеальном сценарии отношений в реальности. Участие приняли более 600 любителей художественной литературы из разных городов России.
«Что касается лучших любовных пар в классической литературе, вкусы мужчин и женщин предсказуемо разошлись», — сообщили в пресс-службе «Литреса».
По мнению женщин, парой, демонстрирующей романтические отношения, которые хотелось бы иметь в реальной жизни, являются главные герои романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Читательницы назвали Элизабет Беннет и мистера Дарси идеальными возлюбленными. За них проголосовало почти 22% читательниц.
Согласно результатам опроса, мужчины предпочли в качестве образца сердечной привязанности булгаковских Мастера и Маргариту. Об этом заявил каждый 10-й респондент.
Примечательно, что мужчины чаще грезят о большой любви, чем женщины. Так, стать героями собственной романтической истории — от настоящей дружбы до глубокой сердечной привязанности — мечтают 40% мужчин и 35% женщин.
Данные опроса свидетельствуют, что в любовной литературе мужчины предпочитают такие сюжеты как «любовь с монстром» (13%) и фиктивные отношения (12%). А вот в топе у прекрасной половины человечества истории из разряда «от ненависти к любви» (14%). Также девушки и женщины зачитываются произведениями о «втором шансе» (9%), когда пара воссоединяется после разрыва.
Мнения мужской и женской читательской аудитории разделились и в выборе жанров литературы: парни предпочитают любовное фэнтези (за него высказались 44% опрошенных), девушки — классические романы (ими зачитывается каждая третья барышня).