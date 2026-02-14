Ветеран следственных органов Вячеслав Игошин скончался в Нижнем Новгороде

Вячеслав Владимирович посвятил службе более двадцати лет. Его путь начался в 1991 году с должности стажера в прокуратуре Автозаводского района. Коллеги вспоминают его как талантливого следователя, который быстро продвигался по службе благодаря профессионализму и принципиальности. Со временем он занял пост старшего следователя, а потом и прокурора управления по надзору за следствием и дознанием областной прокуратуры.