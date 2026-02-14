Ветеран следственных органов Вячеслав Игошин скончался в Нижнем Новгороде

Бывший первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Нижегородской области Вячеслав Игошин ушел из жизни в возрасте 58 лет. О смерти ветерана следственных органов сообщили в пресс-службе ведомства.
Вячеслав Владимирович посвятил службе более двадцати лет. Его путь начался в 1991 году с должности стажера в прокуратуре Автозаводского района. Коллеги вспоминают его как талантливого следователя, который быстро продвигался по службе благодаря профессионализму и принципиальности. Со временем он занял пост старшего следователя, а потом и прокурора управления по надзору за следствием и дознанием областной прокуратуры.
С 2007 по 2012 год Вячеслав Игошин занимал должность первого заместителя руководителя областного СУ СК. За годы работы он был удостоен множества медалей, заработав безусловный авторитет среди коллег.
— Уход Вячеслава Владимировича — невосполнимая утрата для коллег, друзей и, прежде всего, для его семьи. Но свет его души и доброта останутся в сердцах тех, кому посчастливилось его знать, — написали в региональном следственном управлении.