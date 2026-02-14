Парадоксы евроинтеграции. В кишиневские зоомагазины завезли корм для собак грузинского производства.
Кому-то в Грузии пришла в голову идея производить корм для домашних животных, он эту идею реализовал и даже начал экспортировать свою продукцию за рубеж, и даже в Молдову.
Грузия — это государство-кандидат в члены Европейского союза.
Молдова — тоже кандидат в члены ЕС.
Грузия считается «плохим» кандидатом, Молдова — самым лучшим.
Вот только корм для собак экспортирует «плохая» Грузия в Молдову, а не «хорошая» Молдова в Грузию.
Как говорится в старом грузинском анекдоте: «Запомните это, дети, потому что умом это понять невозможно».
Дмитрий Чубашенко, политический обозреватель.