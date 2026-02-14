Ричмонд
Кто готов к ЕС на деле, а кто — только в отчётах: пока политики спорят о том, кто ближе к ЕС, реальная экономика Молдовы живет своей жизнью

История с грузинским кормом для собак стала неожиданной иллюстрацией к спорам о евроинтеграции, Грузия, которую называют проблемным кандидатом, производит и экспортирует, а Молдова, считающаяся примером, — импортирует.

Источник: Комсомольская правда

Парадоксы евроинтеграции. В кишиневские зоомагазины завезли корм для собак грузинского производства.

Кому-то в Грузии пришла в голову идея производить корм для домашних животных, он эту идею реализовал и даже начал экспортировать свою продукцию за рубеж, и даже в Молдову.

Грузия — это государство-кандидат в члены Европейского союза.

Молдова — тоже кандидат в члены ЕС.

Грузия считается «плохим» кандидатом, Молдова — самым лучшим.

Вот только корм для собак экспортирует «плохая» Грузия в Молдову, а не «хорошая» Молдова в Грузию.

Как говорится в старом грузинском анекдоте: «Запомните это, дети, потому что умом это понять невозможно».

Дмитрий Чубашенко, политический обозреватель.