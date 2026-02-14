Новосибирцы выстроились в форме сердца в День всех влюбленных

В честь Дня святого Валентина 14 февраля на ледовом поле стадиона «Спартак» состоялся необычный флешмоб. По сообщению пресс-службы спортивного объекта, горожане приняли участие в массовой акции, изобразив на льду огромную фигуру сердца.