Новосибирцы выстроились в форме сердца в День всех влюбленных

В акции приняли участие 60 человек.

Источник: Сиб.фм

В честь Дня святого Валентина 14 февраля на ледовом поле стадиона «Спартак» состоялся необычный флешмоб. По сообщению пресс-службы спортивного объекта, горожане приняли участие в массовой акции, изобразив на льду огромную фигуру сердца.

Акция получила название «Живое сердце “Спартака”». Организаторы подчеркивали, что форма символизирует сплочённость, тепло человеческих взаимоотношений и взаимоподдержку. Идея мероприятия нашла отклик у десятков посетителей катка — участниками проекта стали порядка 60 человек.

Эта яркая инициатива привлекла внимание многих наблюдателей и подарила зрителям заряд позитива и вдохновения. Подобные события помогают создать уникальную праздничную атмосферу и укрепляют дух единства среди жителей города.