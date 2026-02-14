В Волгограде возобновили сообщение с Сарпинским по прежнему маршруту

Напомним, 11 февраля пришлось остановить движение теплоходов по маршруту Руднева-Сарпинский в связи с ухудшением ледовой обстановки на Волге. Теплоход застрял во льдах при попытке причалить к берегу Сарпинского. После этого маршрут движения речного транспорта был изменен. Пароходы ходили сначала от речпорта до пристани напротив Тулака, а 13 февраля — от Руднева до грузового парома, расположенного примерно в километре от Бекетовского переката.