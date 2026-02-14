Ричмонд
Синоптик предупредила москвичей о скачке атмосферного давления

Позднякова: москвичей предупредили о похолодании и скачке атмосферного давления.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Атмосферное давление начнет повышаться пропорционально резкому понижению температуры в воскресенье утром в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В столичный регион вторгнется гребень арктического антициклона, поэтому резко понизится температура воздуха и атмосферное давление станет расти — все взаимосвязано», — рассказала Позднякова.

Она подчеркнула, что повышение атмосферного давления будет пропорционально понижению температуры воздуха к утренним часам воскресенья.