Синоптик предупредила москвичей о скачке атмосферного давления

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Атмосферное давление начнет повышаться пропорционально резкому понижению температуры в воскресенье утром в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«В столичный регион вторгнется гребень арктического антициклона, поэтому резко понизится температура воздуха и атмосферное давление станет расти — все взаимосвязано», — рассказала Позднякова.
Она подчеркнула, что повышение атмосферного давления будет пропорционально понижению температуры воздуха к утренним часам воскресенья.