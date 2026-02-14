В Красном Сулине мужчина проник в дом через окно и похитил ценные вещи

В Красном Сулине сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Красносулинский» раскрыли кражу из домовладения и задержали 37-летнего ранее судимого мужчину, которого подозревают в хищении имущества на сумму более 20 тысяч рублей. Об этом рассказали в социальных сетях полиции.