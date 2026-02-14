В Красном Сулине мужчина проник в дом через окно и похитил ценные вещи

В Красном Сулине сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Красносулинский» раскрыли кражу из домовладения и задержали 37-летнего ранее судимого мужчину, которого подозревают в хищении имущества на сумму более 20 тысяч рублей. Об этом рассказали в социальных сетях полиции.
— Подозреваемый рассказал, что заметил незапертую калитку, прошел во двор, открыл окно коридора с помощью отвертки и плоскогубцев и через проем незаконно проник в дом, — говорится в сообщении.
По данным МВД, после проникновения мужчина тайно похитил имущество и скрылся с места преступления, а затем распорядился похищенным по своему усмотрению.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».
