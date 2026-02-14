Геннадий Макаров: Идеология советской эпохи повредила истории татарской музыки

Однако, как известно из истории, придворные затеяли против певца заговор. По легенде, Мухаммед-Амин приказал утопить его. Тем не менее Геннадий Макаров не исключил, что эта история могла закончиться не трагически. «Возможно, он спасся. Например, отец композитора Султана Габяши (Хасан-Гата Габяши — прим. Т-и) писал в своих мемуарах, что его далекие предки были абиссинцами, прибывшими из Центральной Азии», — пояснил ученый.