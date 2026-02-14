В марте в Тольятти пройдут новые соревнования по гонке дронов между детсадовцами

Об этом «КП-Самара» рассказал вице-президент федерации гонок дронов Самарской области Арсен Джалилов.
«В марте мы проведем общий турнир на более скоростных дронах между садами. После марта мы отберем ребят, которые покажут хорошие результаты, и попробуем допустить их до управления маленькими дронами класса 75 мм, которые летают в помещении. Остальные ребята будут продолжать соревноваться на техническом симуляторе», — сказал Арсен.
Напомним, в конце января этого года Самарская область первой в стране провела турнир по гонкам дронов среди детсадовцев.
Также Арсен Джалилов поделился, что в 2026 году Самарская область примет чемпионат и первенства ПФО.