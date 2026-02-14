Европа, жди: башкирская группа AY YOLA объявила о новом зарубежном туре

Башкирская группа AY YOLA, прогремевшая на весь мир хитом HOMAY, проведет первый европейский тур. Трио выступит на сценах четырех городов Старого Света: в Белграде, Софии, Будапеште и Берлина. Концерты будут проходить с 28 февраля по 7 марта.
— Эпос «Урал-Батыр», который веками сэсэны передавали из уст в уста, впервые прозвучит на европейских сценах. Мы привезли живой звук: курай, домбру, кубызы. И историю, рожденную на земле Башкортостана, — поделились в соцсетях артисты.
