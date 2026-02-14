Захарова рассказала, кто отбирал для Эрмитажа чайники из ее коллекции

Выставка «Керамика Исина в собраниях Петербурга и Москвы. XVII — вторая половина XX века» посвящена знаменитой китайской керамике, выполненной из особых по составу глин. На ней представлены предметы из нескольких российских музеев, а также из коллекции Захаровой.
«Представили на суд экспертов Эрмитажа разные чайники, это выбор искусствоведов», — рассказала она журналистам.
Говоря о произведениях из своей коллекции, Захарова указала, что некоторые чайники внешне повторяют растительные элементы и предметы (например, корзинку для ловли крабов).
«Материал один, а использовать его можно по-разному», — отметила она.
Захарова также обратила внимание собравшихся на чайник с символами «инь» и «ян».
Она подчеркнула, что исинские чайники — это «многогранный жанр, оперативно реагирующий на изменения жизни».
«Потребовались чайники — пожалуйста, табакерки — пожалуйста», — пояснила она.
Говоря в целом о выставке, Захарова подчеркнула, что ее саму поразили некоторые из представленных там экспонатов.
«Я впервые (увидела — ред.) из исинской глины китайские табакерки, в которых могли хранить табак и различные лекарства», — привела пример она.