Захарова рассказала, кто отбирал для Эрмитажа чайники из ее коллекции

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, кем и по какому принципу были отобраны чайники из ее коллекции для выставки в Эрмитаже.

Источник: Государственный Эрмитаж / Станислав Марченко

Выставка «Керамика Исина в собраниях Петербурга и Москвы. XVII — вторая половина XX века» посвящена знаменитой китайской керамике, выполненной из особых по составу глин. На ней представлены предметы из нескольких российских музеев, а также из коллекции Захаровой.

«Представили на суд экспертов Эрмитажа разные чайники, это выбор искусствоведов», — рассказала она журналистам.

Говоря о произведениях из своей коллекции, Захарова указала, что некоторые чайники внешне повторяют растительные элементы и предметы (например, корзинку для ловли крабов).

«Материал один, а использовать его можно по-разному», — отметила она.

Захарова также обратила внимание собравшихся на чайник с символами «инь» и «ян».

Она подчеркнула, что исинские чайники — это «многогранный жанр, оперативно реагирующий на изменения жизни».

«Потребовались чайники — пожалуйста, табакерки — пожалуйста», — пояснила она.

Говоря в целом о выставке, Захарова подчеркнула, что ее саму поразили некоторые из представленных там экспонатов.

«Я впервые (увидела — ред.) из исинской глины китайские табакерки, в которых могли хранить табак и различные лекарства», — привела пример она.

