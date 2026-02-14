В Японии умер брат белой медведицы из Пермского зоопарка

Гого родился в Пермском зоопарке в 2004 году, он был одним из четырёх медвежат Амдермы (медведица прожила в Перми 21 год и умерла в 2018 году) и Юкона. Когда Амдерма вышла из репродуктивного возраста, медведя Юкона отправили в Казань, где он стал отцом медведицы Милки — сейчас она вместе с рождённым в дикой природе медведем Сэрику живёт в Перми.