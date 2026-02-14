А что, если в Кишинёве купили самые дешевые реагенты у «весь мир с нами», которые в хлам убили асфальт, но сказать об этом боятся, так как «перемога» и никак иначе?
Дорожные противогололедные реагенты, особенно техническая соль (хлорид натрия) и хлорид кальция, разрушают асфальт, проникая в его поры вместе с водой.
При замерзании этот раствор расширяется, вызывая трещины, шелушение и деформацию покрытия.
Также соль провоцирует коррозию металлов, а новые реагенты иногда оказываются не менее агрессивными.
Основные механизмы разрушения:
Химическое воздействие: Реагенты разъедают структуру асфальтобетона.
Физическое воздействие: Вода с солью проникает в поры, при замерзании лед увеличивается в объеме и «разрывает» покрытие изнутри.
Ускорение старения: Составы вымывают битум, который связывает компоненты асфальта, приводя к образованию ям, особенно весной.
Влияние на окружающую среду:
Растения: Соль вызывает гибель растений вдоль дорог.
Автомобили: Реагенты ускоряют коррозию кузова и днища.
В качестве альтернативы испытываются более дорогие составы на основе органических солей, которые меньше вредят дорожному покрытию.