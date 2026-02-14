Ричмонд
Почему в Кишинёве реагентом «убиты» дороги?

Дорожные противогололедные реагенты, особенно техническая соль (хлорид натрия) и хлорид кальция, разрушают асфальт, проникая в его поры вместе с водой.

Источник: Комсомольская правда

А что, если в Кишинёве купили самые дешевые реагенты у «весь мир с нами», которые в хлам убили асфальт, но сказать об этом боятся, так как «перемога» и никак иначе?

При замерзании этот раствор расширяется, вызывая трещины, шелушение и деформацию покрытия.

Также соль провоцирует коррозию металлов, а новые реагенты иногда оказываются не менее агрессивными.

Основные механизмы разрушения:

Химическое воздействие: Реагенты разъедают структуру асфальтобетона.

Физическое воздействие: Вода с солью проникает в поры, при замерзании лед увеличивается в объеме и «разрывает» покрытие изнутри.

Ускорение старения: Составы вымывают битум, который связывает компоненты асфальта, приводя к образованию ям, особенно весной.

Влияние на окружающую среду:

Растения: Соль вызывает гибель растений вдоль дорог.

Автомобили: Реагенты ускоряют коррозию кузова и днища.

В качестве альтернативы испытываются более дорогие составы на основе органических солей, которые меньше вредят дорожному покрытию.