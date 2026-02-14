В Воронежской области за неделю ОРВИ заболели больше 10 тысяч человек

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, за неделю врачи зарегистрировали 10 336 случаев обращения пациентов с симптомами вирусной инфекции. За тот же период ковидом в регионе заболели 116 человек.
Эпидемиологи рекомендуют соблюдать меры профилактики, к которым относится отказ от посещения мест массового скопления людей, ношение медицинских масок при посещении общественных мест, прогулки на свежем воздухе, рациональное питание, соблюдение мер личной гигиены, закаливание.
При появлении признаков ОРВИ обращайтесь к врачам!