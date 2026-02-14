Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области за неделю ОРВИ заболели больше 10 тысяч человек

В Воронежской области незначительно снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, за неделю врачи зарегистрировали 10 336 случаев обращения пациентов с симптомами вирусной инфекции. За тот же период ковидом в регионе заболели 116 человек.

Эпидемиологи рекомендуют соблюдать меры профилактики, к которым относится отказ от посещения мест массового скопления людей, ношение медицинских масок при посещении общественных мест, прогулки на свежем воздухе, рациональное питание, соблюдение мер личной гигиены, закаливание.

При появлении признаков ОРВИ обращайтесь к врачам!