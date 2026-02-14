Белгород останется без горячей воды до конца зимы

БЕЛГОРОД, 14 фев — РИА Новости. Жители Белгорода, чьи дома подключены к центральному отоплению, не смогут получать горячую воду до конца отопительного сезона из-за масштабных разрушений объектов энергохозяйства после обстрелов ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«После подробного анализа со стороны наших тепловиков и энергетиков последних разрушений, которые получили наши объекты энергохозяйства, мы понимаем, что те дома города Белгорода, которые подключены к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду. Сохраняется подача воды, отведение канализации, подведение газа, тепла и электроэнергии посредством постоянных или резервных источников энергообеспечения», — написал он в Telegram-канале.
Гладков отметил, что для координации восстановительных работ было проведено совещание с федеральными министрами и руководителями крупных энергетических компаний, включая «Росатом» и «Россети Центр». На территорию области направлено максимальное количество ремонтных бригад.
Губернатор также предупредил о возможных временных отключениях электроэнергии в ряде районов до 13.00 (мск) понедельника, которые необходимы для проведения восстановительных работ. Пункты обогрева, открытые в субботу, продолжат работу до утра понедельника. Дальнейшие решения будут приниматься по мере оценки оперативной обстановки и прогресса в восстановлении энергосистемы, подчеркнул глава области.