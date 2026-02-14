Ричмонд
Бригада «Донэнерго» выехала в Белгород после обстрела и отключения света

Бригада «Донэнерго» выехала в Белгород после обстрела и отключения света.

Источник: Комсомольская правда

Бригада специалистов АО «Донэнерго» выехала в Белгород, где после обстрела оказалась серьезно повреждена энергетика и часть домов и социальных объектов осталась без света. Об этом рассказал глава Ростова Александр Скрябин в своих социальных сетях.

— Сформирована бригада из специалистов, имеющих большой опыт в подключении дизельных генераторов. Они выехали в Белгород, — написал Александр Юрьевич.

Уточняется, что оперативный штаб по помощи Белгороду создан под руководством сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирины Гусевой.

Инициативу по направлению помощи поддержал и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

