Бригада «Донэнерго» выехала в Белгород после обстрела и отключения света.

Бригада специалистов АО «Донэнерго» выехала в Белгород, где после обстрела оказалась серьезно повреждена энергетика и часть домов и социальных объектов осталась без света. Об этом рассказал глава Ростова Александр Скрябин в своих социальных сетях.
— Сформирована бригада из специалистов, имеющих большой опыт в подключении дизельных генераторов. Они выехали в Белгород, — написал Александр Юрьевич.
Уточняется, что оперативный штаб по помощи Белгороду создан под руководством сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирины Гусевой.
Инициативу по направлению помощи поддержал и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
