В Ленинградском зоопарке трем парам хищников подарили съедобные валентинки

«Подарили “валентинки” трем парам хищников. Сотрудники подготовили обогащение среды обитания из красных пожарных рукавов в форме сердец, начинив их лакомствами», — говорится в сообщении.
Так, в вольере львов «валентинка» сразу оказалось в лапах Таисии. Адам повел себя как истинный джентльмен и уступил лакомство даме сердца. Но свою порцию свежего мяса он получил позже. Бинтуронги Карла и Тоши поделили угощение. Не совсем поровну, кто-то просто оказался быстрее и утащил больше кусочков драгон-фрукта.
Манулы Свэн и Намика были так увлечены друг другом, что «валентинка» осталась незамеченной. Поэтому угощение перекочевало к их сыну Шу. «Он от такого подарка отказываться не стал, но предпочел расправляться с плетеным сердцем без посторонних глаз», — сообщает зоопарк.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. В настоящее время Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.