Мэрия Екатеринбурга восстановит два старинных особняка

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчиков для восстановления двух исторических памятников в центре города. Речь идет о двух объектах культурного наследия: Дом горсовета № 5 (Дом коммуна) на Вайнера, 9А и особняк с элементами неоготики на улице 8 Марта, 20.