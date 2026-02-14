Ричмонд
Мэрия Екатеринбурга восстановит два старинных особняка

Мэрия Екатеринбурга восстановит два исторических здания.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчиков для восстановления двух исторических памятников в центре города. Речь идет о двух объектах культурного наследия: Дом горсовета № 5 (Дом коммуна) на Вайнера, 9А и особняк с элементами неоготики на улице 8 Марта, 20.

Согласно проектной документации, размещенной на портале Госзакупок, стартовая цена лота 33 миллиона рублей. За эту сумму подрядчик должен восстановить оба архитектурных памятника в положенные сроки — второе полугодие 2027 года.

Материалы подрядчик должен будет закупить самостоятельно. Также в зданиях регулярно должна проводится уборка, а строительный мусор должен будет уходить на переработку. Гарантийный срок составляет пять лет.

Сбор заявок от участников торгов продлится до 26 февраля. Итоги будут подведены в марте.