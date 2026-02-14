Российские ученые завоевали золото на выставке изобретений в Кувейте

«Высокие награды нашим ученым и хирургам — результат многолетнего труда большого коллектива прославленного медучреждения. Внимание международных экспертов к отечественным разработкам открывает широкие перспективы для международного сотрудничества и экспорта российских медицинских технологий на Ближний Восток. Эти разработки дарят детям с тяжелейшими врождёнными патологиями шанс на здоровую, полноценную жизнь без боли и ограничений», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.