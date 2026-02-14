«В общем, у нас не без происшествий»: певица Гульназ Асаева рассказала о ЧП после концерта

Башкирская певица Гульназ Асаева во время гастролей застряла на несколько часов на трассе вместе со своей командой. Инцидент произошел 12 февраля после концерта в оренбургском городе Кувандык.
— В общем, у нас не без происшествий. ЧП. Колеса лопнуло у [машины] звукооператора. В итоге мы проголодались сильно. Сидели на трассе 4 часа. Так и живем, — поделилась Асаева в своих соцсетях.
К счастью, обошлось без последствий. После смены колеса артистка с коллегами продолжила путь.
Напомним, ранее Гульназ Асаева огорошила поклонников неожиданной новостью — она сделала пластику груди.
